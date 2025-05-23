Творог и сметану из фантомного сырья нашли в Волгограде

Общество 23.05.2025 20:43
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23.05.2025 20:43
Нарушения законодательства в области ветеринарии выявили на площадке юридического лица, осуществляющего свою деятельность на территории Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на межрегиональное управление Россельхознадзора, в организацию поступили масло сливочное (10 кг), творог (97 кг), сметана (32 кг), творожная масса с ванилью (7,7 кг) и творожная масса с изюмом (32 кг), производителем которой является предприятие из Краснодарского края. В свою очередь, оно изготовило продукцию из сырья, полученного от предприятия-фантома из Московской области.Производственные сертификаты у производителя были аннулированы. Хозяйствующий субъект, принявший некачественную молочку, получил предостережение о недопустимости подобных действий. Сомнительные масло, творог, сметана и творожная масса будут изъяты из оборота.
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