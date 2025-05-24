В Волгоградской области от саранчи обработали первые 171 га земель

В нескольких районах Волгоградской области обработали первые 171 га земель от саранчовых вредителей. Как сообщает V102.RU, территории были опрысканы наземным и авиационным способом.
Работы были проведены в момент наиболее уязвимой стадии развития вредителей, чтобы увеличить максимальную эффективность препаратов. По итогам обследований специалистов планируется проведение обработки еще 14 тысяч га угодий. Одними из первых коснутся обработки земли Заволжских и южных районов региона, а также Иловлинского района.
Поскольку развитие саранчи напрямую связано с особенностями температурного режима, активный период обработки для разных районов произойдет поэтапно.
Фото: Россельхозцентр