Развозившего друзей в прицепе «‎десятки» водителя задержали под Волгоградом





В городе Камышине Волгоградской области сотрудники Госавтоинспекции установили личность и задержали 21-летнего местного жителя, который перевозил пассажиров в прицепе транспортного средства. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный главк МВД, видеокадры с опасной перевозкой пассажиров была обнаружена сотрудниками в ходе мониторинга сети Интернет.





Было установлено, что житель села Костарево Камышинского района перевозил своих друзей по Бородинскому мосту на диване, находившемся в прицепе автомобиля «ВАЗ 2110».

По кадрам также можно заметить, что молодые люди во время поездки распивали спиртные напитки.

Видео: Госавтоинспекция Волгоградской области / t.me