Волгоградцы вывезли за границу 58 собак и кошек

Общество 23.05.2025 19:31
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23.05.2025 19:31
С начала 2025 года в пункте ветеринарного оформления Волгоградской области оформлены ветеринарные сертификаты на 58 домашних животных-компаньонов, путешествующих со своими владельцами за рубеж. Как сообщает ИА «Высота 102» в межрегиональном управлении Россельхознадзора, чаще всего с питомцами выезжали в Турцию, Грузию, Испанию, Корею и другие страны.Чтобы вывезти собак и кошек за границу, необходимо знать требования страны, куда собираются взять животных. Информацию о таких требованиях владельцу животного следует получить самостоятельно в консульстве страны, в которую выезжают. Кроме ветеринарных требований, существуют и требования, предъявляемые к транспортировке животных компаниями-перевозчиками. С ними владельцу животного необходимо ознакомиться заблаговременно.
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