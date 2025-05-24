Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонок





Волгоградские выпускники попрощались сегодня со школой. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, последний звонок прозвучал 24 мая для более чем 35 тысяч молодых людей.

Всего в этом году выпустилось свыше 9,2 тысяч 11-классников и более 26 тысяч 9-классников. Всего в регионе прошли торжественные линейки для учеников 705 школ. В скором времени волгоградским подросткам предстоит написать экзаменационные работы - ОГЭ И ЕГЭ.

Напомним, сегодня в Волгоградской области в связи с последними звонками запрещена торговля спиртными напитками.