Общество

Для 35 тысяч волгоградских выпускников прозвенел последний звонок

Общество 24.05.2025 11:17
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24.05.2025 11:17


Волгоградские выпускники попрощались сегодня со школой. Как сообщили V102.RU в администрации Волгоградской области, последний звонок прозвучал 24 мая для более чем 35 тысяч молодых людей. 

Всего в этом году выпустилось свыше 9,2 тысяч 11-классников и более 26 тысяч 9-классников. Всего в регионе прошли торжественные линейки для учеников 705 школ. В скором времени волгоградским подросткам предстоит написать экзаменационные работы - ОГЭ И ЕГЭ. 

Напомним, сегодня в Волгоградской области в связи с последними звонками запрещена торговля спиртными напитками.

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