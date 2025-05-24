Расследования

В Волгограде рецидивист на улице сорвал золотую цепь с медсестры

Расследования 24.05.2025 11:00
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24.05.2025 11:00


В Волгограде оперативники задержали 45-летнего ранее судимого местного жителя, который подозревается в краже золотой цепочки. Как сообщили V102.RU в пресс-службе регионального главка, инцидент произошел на улице Исторической в Дзержинском районе.

Подозреваемый днем подбежал к волгоградке, повалил на землю и сорвал с шеи золотую цепочку. После нападения 63-летняя медработница сразу же обратилась в полицию. 



Сотрудникам полиции в кратчайшие сроки удалось установить личность преступника и задержать его. Им оказался безработный мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что сдал похищенное ювелирное украшение в скупку, а деньги потратил на личные нужды.

- Следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ «Грабёж». Фигурант задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, - добавили в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Ювелирное изделие из скупки изъято и будет возвращено потерпевшей. 

Также в полиции не исключают, что от действий подозреваемого могли пострадать и другие жители города. Потерпевших просят обратиться в полицию по номеру телефона дежурной части: 8 (8442) 93-01-11.

Видео и фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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