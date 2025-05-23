Волгоградская облдума закупает 300 тарелок за 241 тысячу рублей

Общество 23.05.2025 21:40
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23.05.2025 21:40
Волгоградской областной думе понадобилась новая партия сувенирных товаров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, аппарат регпарламента объявил закупку 300 тарелок в качестве сувенирной продукции для государственных нужд. Начальная стоимость контракта составила 241,5 тысячи рублей.Сувенирные тарелки должны быть выполнены из смеси гипса и бетона, а также иметь крепление для монтажа на стену. Стоимость одной тарелки, как следует из техзадания, составляет около 800 рублей. Однако она может быть снижена в результате конкурентной закупки.
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