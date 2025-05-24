Общество 24.05.2025 10:00
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24.05.2025 10:00
В Камышине Волгоградской области продолжается безудержный рост цен на стоматологические услуги. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Волгоградстат, восстановление зуба пломбой в этом городском округе по последним данным ведомства стоит в среднем 2681 рубль. Напомним, как ранее сообщало информагентство, еще в начале марта запломбировать зуб в Камышине обходилось пациенту в 2019 рублей. То есть за неполных три месяца установка пломбы стала дороже на 30 (!) процентов.
- У нас что, такая нынче инфляция? Да нет, официальные данные гораздо ниже, - возмущаются камышане. - В стоматологию уже страшно заходить. Скоро будем сами себе цементом дырки в зубах затыкать.
Жители города также не понимают, почему в Камышине запломбировать зуб обходится гораздо дороже, чем в других городских округах.
Так, по данным Волгоградстата, в регионе в среднем эта услуга стоит 1760 рублей, в Михайловке – 1964 рубля. Но дешевле всего восстановить зуб стоит в Волгограде – всего 1536 рублей.
Фото V102.RU (архив)
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