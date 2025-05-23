Общество

Облздрав: двоих пострадавших в ДТП с 5 погибшими отпустили из ЦРБ

Общество 23.05.2025 20:04
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23.05.2025 20:04


Двое человек, которые выжили в страшном ДТП в Жирновском районе, направлены на амбулаторное лечение после обследования в больнице, куда их доставили после аварии. Как сообщили ИА «Высота 102» в комитете здравоохранения Волгоградской области, это 23-летняя девушка и  23-летний парень. Девушка была пассажиркой ВАЗ 21124, а молодой человек – водителем этой машины.
Напомним, страшное ДТП случилось поздно вечером 22 мая на 6-м км автодороги «Жирновск - Рудня - Вязовка - Михайловка».  23-летний водитель автомобиля марки Лада 111930 при совершении обгона выехал на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с двумя встречными автомобилями  - Лада 111830 и ВАЗ 21124.
В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия погиб 21-летний водитель Лады 111830, житель Астрахани, 20-летняя девушка, следовавшая в этом же авто в качестве пассажира. Также скончались  водитель Лада 111930 и пассажиры - 28-летняя женщина и 18-летний парень

Фото ГУ МВД по Волгоградской области

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