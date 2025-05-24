Волгоградские чекисты открыли поисковый сезон на кургане Хорошев





В Калачевском районе Волгоградской области чекисты открыли поисковый сезон 2025 года. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону, торжественное открытие Вахты памяти прошло с участием сотрудников управления, регионального ПУ ФСБ и членов подшефного поискового отряда «Поиск-Дон‎».

Мероприятие прошло в станице Голубинской на кургане Хорошев у мемориала в честь советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы. В состав отряда вошли как молодые, так и опытные сотрудники ведомств.

Поисковые работы развернулись на правом берегу Дона, где в июле 1942 года советская армия нанесла контрудар по войскам 6-ой армии фашистов, задержав их на месяц перед подступом к Сталинграду.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области