Жить можно. Ректоры волгоградских вузов опубликовали зарплаты





В Волгограде стали известны заработные платы руководителей вузов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующую информацию обнародовали Министерство науки и высшего образования РФ и Минздрав, также данные о средних зарплатах ректоров появились и на сайтах высших учебных заведений.

Средняя заработная плата руководителя Волгоградского государственного технического университета Александра Навроцкого, согласно приведенным данным Миноборнауки, составила по итогам 2024 года 429 765 рублей. Зарплата первого проректора технического вуза Сергея Кузьмина оказалась практически вдвое меньше – 225 192 рубля в среднем. А средний заработок первого проектора-директора ИАиС Олега Душко, по данным министерства, составил 202 602 рубля ежемесячно.

Коллега Александра Навроцкого из Волгоградского государственного университета – Алла Калинина – зарабатывала в 2024 году в среднем 372 749 рублей каждый месяц. Вознаграждение за труд первого проректора Валентина Дзедика составило 260 430 рублей.

Александр Коротков – ректор Волгоградского социально-педагогического университета – оказался чуть более успешным коллеги из ВолгГТУ. Его средний ежемесячный заработок в 2024 году составил 429 858 рублей. Зарплаты проректоров (фамилии в отечете не указаны, – Прим.ред.) – от 233 до 273 тысяч рублей с копейками.

Минздрав, в подчинении которого находится Волгоградский государственный медицинский университет опубликовал в апреле 2025 года данные о зарплатах лишь за 2022 и 2023 годы. Согласно приведенной информации, в 2023 году зарплата ректора ВолгГМУ Владимира Шкарина составляла 306 207 рублей. Вероятно, что в 2026 году можно будет узнать о зарплате руководителя престижного вуза за 2024 года.

Уточнить уровень зарплат высших учебных заведений, подведомственных администрации региона (ВГИИК, ВГАФК), на сегодня нет возможности – со ссылкой на указ президента от 2022 года такие данные не раскрываются уже на протяжении двух лет. Не нашлось в открытом доступе данных и о зарплате ректора филиала РАНХиГС.



