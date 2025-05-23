Саратовскому региону России угрожает нашествие саранчи

В Саратовской области признали риск нашествия саранчи. Об этом 23 мая сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на региональный филиал Россельхозцентра.
В частности, сообщается, что недавняя проверка специалистов подтвердила наличие личинок итальянского пруса на тысяче гектаров к Саратовской области.
– Личинки вредителя обнаружены в Питерском, Дергачевском и Новоузенском районах. Дезинфекцию специалисты провели на площади в 460 гектаров, – передает «СарИнформ».
Одновременно уточняется, что минувшая теплая зима повлияла на увеличение численности саранчи. В соседнем с Волгоградской областью региона Россельхозцентр даже организовал работу колл-центра, куда с жалобами на вредителя могут обращаться сельхозпроизводители.
Фото: shedevrum.ai