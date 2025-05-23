Федеральные новости

Саратовскому региону России угрожает нашествие саранчи

Федеральные новости 23.05.2025 18:07
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23.05.2025 18:07


В Саратовской области признали риск нашествия саранчи. Об этом 23 мая сообщило ИА «СарИнформ» со ссылкой на региональный филиал Россельхозцентра.

В частности, сообщается, что недавняя проверка специалистов подтвердила наличие личинок итальянского пруса  на тысяче гектаров к Саратовской области.

– Личинки вредителя обнаружены в Питерском, Дергачевском и Новоузенском районах. Дезинфекцию специалисты провели на площади в 460 гектаров, – передает «СарИнформ». 

Одновременно уточняется, что минувшая теплая зима повлияла на увеличение численности саранчи. В соседнем с Волгоградской областью региона Россельхозцентр даже организовал работу колл-центра, куда с жалобами на вредителя могут обращаться сельхозпроизводители. 

Фото: shedevrum.ai

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