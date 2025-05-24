Политика

Освободившийся мандат в Госдуме от Волгоградской области «завис» из-за нового закона о выборах

Политика 24.05.2025 13:43
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24.05.2025 13:43


Мандат депутата Госдумы России от Волгоградской области, который освободился после ухода Олега Савченко, никому не передадут, сообщает V102.RU.

Напомним, что Савченко досрочно сложил с себя полномочия депутата в связи с переходом на другую работу. Мандат он получил, победив в 2021 году на выборах по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84. 

Как пояснили в избирательной комиссии Волгоградской области, довыборов по этому округу не будет в связи с принятием 20 мая Госдумой федерального закона, направленного на совершенствование законодательства РФ о выборах и референдумах.

В новой редакции закона указано, что теперь дополнительные выборы депутатов Госдумы не будут назначаться и проводиться в год, предшествующий году проведения основных выборов депутатов Госдумы. С учетом того, что основные выборы депутатов Госдумы пройдут в 2026 году, то, следовательно, довыборов по Волжскому одномандатному избирательному округу № 84 в текущем году не будет.

Для депутатов облдумы и представительных органов муниципальных образований будет применяться аналогичное правило.

Сегодня, 23 мая, избирательная комиссия Волгоградской области сообщила, что внесет на рассмотрение областной думы проект закона Волгоградской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфере подготовки и проведения выборов и референдумов на территории Волгоградской области». Законопроект разработан с целью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. 

Отметим, что выборы в Госдуму в 2026 году также могут пройти в Волгоградской области и по новой схеме, в которой упраздниться один избирательный округ - Красноармейский. Планируется, что на территории региона останется всего три избирательных округа: Волгоградский, Михайловский и Волжский.

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