Общество

В Волгоградской области должников по алиментам внесут в публичный реестр

Общество 23.05.2025 17:24
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23.05.2025 17:24


25 мая в России вступят в силу поправки в федеральное законодательство об исполнительном производстве. Как сообщает ИА «Высота 102», изменения позволят ФССП России вести публичный реестр должников по алиментам.

- Основанием для включения в реестр станет привлечение должников к административной и уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей. Также в публичный реестр будут внесены лица, которые не платят алименты недееспособным детям, достигшим совершеннолетия, либо нетрудоспособным родителям, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ ФССП России по Волгоградской области.

Также в список попадут должники в розыске, не погасившие задолженность.

Персональные данные жителей Волгоградской области будут находится в открытом доступе до полного погашения задолженности.

Отметим, специалисты надеются, что новый сервис вразумит многих злостных алиментщиков, которым больше не удастся скрывать от окружающих наличие соответствующих долгов.

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