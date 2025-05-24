В Волгоградской области поймали браконьера с сетью в парке «Цимлянские пески»

В природном парке «Цимлянские пески» в Волгоградской области сотрудники рыбоохраны поймали браконьера, который ловил сетью карасей. Как сообщили V102.RU в Цимлянском отделе рыбоохраны, мужчина рыбачил с лесковой сетью, которая запрещена Правилами рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна.

В заливе Балабановский, который находится на территории природного парка и является частью Цимлянского водохранилища, рыбак выловил запрещенным орудием 41 карася общим весом 14,5 кг. Сумма ущерба, нанесенного водным биологическим ресурсам, оценивается в 20,5 тысячи рублей.

Материалы с признаками состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ, в отношении рыбака переданы в отдел полиции по Чернышковскому района.

Фото: Цимлянский отдел рыбоохраны