Пострадавшего в Калмыкии ребенка перевели из реанимации в Волгограде





В Волгограде ребенка из села Малые Дербеты республики Калмыкия, получившего тяжелые травмы в результате падения футбольных ворот, перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Как сообщили V102.RU в экстренных службах, состояние пациента оценивается как средней степени тяжести.

Как ранее сообщалось информагентством, 7-летний мальчик пострадал в ходе игры в футбол. После инцидента ребенок был доставлен в Малодербетовскую районную больницу с закрытым переломом основания черепа. Местными врачами было принято решение о его срочной госпитализации в Волгоград.

- Пациент переведен из реанимации в нейрохирургическое отделение больницы СМП №7. Состояние средней степени тяжести, продолжает лечение, - поделились в экстренных службах.