В школах Волгограда прозвенел последний звонок

Общество 24.05.2025 10:30
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24.05.2025 10:30
В Волгоградской области сегодня, 24 мая, во всех школах проходят торжественные линейки. Как сообщает V102.RU, после волгоградских старшеклассников ждет период экзаменационных работ.
Напомним, сегодня в Волгоградской области в связи с последними звонками запрещена торговля спиртными напитками.
Впереди у выпускников — государственная итоговая аттестация. Ученики 9-х классов сдают экзамены с 21 мая по 4 июля. Основной период ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартовал 23 мая и завершится 4 июля.
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