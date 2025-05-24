В школах Волгограда прозвенел последний звонок









В Волгоградской области сегодня, 24 мая, во всех школах проходят торжественные линейки. Как сообщает V102.RU, после волгоградских старшеклассников ждет период экзаменационных работ.





Напомним, сегодня в Волгоградской области в связи с последними звонками запрещена торговля спиртными напитками.





Впереди у выпускников — государственная итоговая аттестация. Ученики 9-х классов сдают экзамены с 21 мая по 4 июля. Основной период ЕГЭ для выпускников 11-х классов стартовал 23 мая и завершится 4 июля.



