Происшествия 23.05.2025 20:25
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23.05.2025 20:25
В Дзержинском районе Волгограда под машину попали две девушки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 18-летняя и 16-летняя подружки перебегали дорогу на улице Землячка на запрещающий сигнал светофора и оказались под колесами. Девушкам понадобилась медпомощь.Видео ГУ МВД по Волгоградской области
Мужчина умер после укуса пчелы под Волгоградом23.05.2025 15:18
Происшествия 23.05.2025 15:18
«Ждут, когда кого-то прибьет?»: в Волгограде упавшее дерево третий день свисает над головами прохожих23.05.2025 15:12
Происшествия 23.05.2025 15:12
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Происшествия 23.05.2025 13:40
ГАИ накажет волгоградских чиновников за содержание дороги, где в ДТП погибли пять человек23.05.2025 10:17
Происшествия 23.05.2025 10:17
Пять человек погибли и двое ранены в ДТП в Волгоградской области23.05.2025 07:11
Происшествия 23.05.2025 07:11
На видео попало ограбление тира в Волжском22.05.2025 21:00
Происшествия 22.05.2025 21:00
«Качу как хочу»: маршрутчика в Волжском наказали за выезд на встречку22.05.2025 19:39
Происшествия 22.05.2025 19:39
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Происшествия 22.05.2025 17:56
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Происшествия 22.05.2025 17:37
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Происшествия 22.05.2025 17:21
Еда на дороге: на мосту через Ахтубу в ДТП попал грузовик дискаунтера «Победа»22.05.2025 15:04
Происшествия 22.05.2025 15:04
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Происшествия 22.05.2025 11:44
Семь вагонов с зерном сошли с рельсов в Саратовской области22.05.2025 11:00
Происшествия 22.05.2025 11:00
В Волжском таксист приехал на вызов и получил 10 суток ареста22.05.2025 10:40
Происшествия 22.05.2025 10:40
В Волжском третьи сутки ищут пропавшего пятиклассника22.05.2025 09:57
Происшествия 22.05.2025 09:57