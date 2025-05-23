Происшествия

В Волгограде под машину попали подружки, перебегавшие дорогу на красный

Происшествия 23.05.2025 20:25
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23.05.2025 20:25




В Дзержинском районе Волгограда под машину попали две девушки. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 18-летняя и 16-летняя подружки перебегали дорогу на улице Землячка на запрещающий сигнал светофора и оказались под колесами. Девушкам понадобилась медпомощь.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области



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