Бочаров поздравил Патриарха Кирилла с Днем тезоименитства

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем тезоименитства, передает V102.RU со ссылкой на пресс-службу администрации региона.
Данный праздник посвящен небесному покровителю предстоятеля Церкви, святому равноапостольному Кириллу, просветителю славян. Также дата совпадает и с церковным празднованием памяти святых Кирилла и Мефодия, создателей славянской письменности.
Губернатор пожелал патриарху крепкого здоровья и новых успехов в высоком служении Русской Православной Церкви. Глава региона также отметил, что самоотверженное служение предстоятеля Русской Церкви православной вере укрепляет прочность духовных опор многонационального народа страны, поддерживает в России гражданский мир и общественное согласие, а также способствует воспитанию подрастающего поколения в духе высоких духовно-нравственных традиций.
Фото: архив V102.RU