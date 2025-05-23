Мать сбитой на объездной дороге под Волгоградом девочки ждет наказание

Мать сбитой на объездной дороге под Волгоградом девочки привлекут к административной ответственности. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в отношении женщины составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.
Как выяснилось, пострадавший ребенок, проживающий в поселке Горьковский Советского района, воспитывался в полной семье. Ранее в поле зрения органов ПДН она не попадала. Однако мать женщины призналась, что не знает круг общения своей дочери и не владеет информацией, как ее ребенок оказался на опасной скоростной трассе.
Напомним
, 22 мая на 19-м километре трассы «Волгоград – Каменск-Шахтинский-Луганск» 10-летняя девочка попыталась перебежать дорогу перед автомобилем Kia и очутилась под колесами. Момент трагедии снял видеорегистратор. При этом на камеру попали еще трое детей, которые находились посередине скоростной трассы.
Где были в этот момент их родители, почему они оказались без присмотра в опасной ситуации, неизвестно. Но очевидно, что случившееся стало следствием родительского равнодушия. К слову, состояние девочки оценивается как крайне тяжелое – за ее жизнь борются врачи больницы №7.