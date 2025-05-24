







Более 19 тысяч болельщиков пришли на «‎Волгоград Арену», чтобы посмотреть на заключительный домашний матч «‎Ротора» в Первой лиге против «Уфы‎». На трибунах присутствуют 19 154 зрителей.





К данной минуте волгоградский «‎Ротор» вместе с «‎Уфой» не успели еще распечатать ворота друг друга. Волгоградские болельщики с помощью кричалок и аплодисментов гонят свою команду вперед.



