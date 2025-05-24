Общество 24.05.2025 14:29
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24.05.2025 14:29
Более 19 тысяч болельщиков пришли на «Волгоград Арену», чтобы посмотреть на заключительный домашний матч «Ротора» в Первой лиге против «Уфы». На трибунах присутствуют 19 154 зрителей.
К данной минуте волгоградский «Ротор» вместе с «Уфой» не успели еще распечатать ворота друг друга. Волгоградские болельщики с помощью кричалок и аплодисментов гонят свою команду вперед.
Напомним, сине-голубые уже гарантированно займут место в первой половине таблицы по итогам первенства. Волгоградская команда на данный момент занимает восьмое место с 47 очками.
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