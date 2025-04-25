



В Волгограде сотрудники регионального управления МВД России задержали четырех местных жительниц, которые организовали модельное агентство и похищали деньги мечтавших о славе горожан. Как сообщает ИА «Высота 102», жертвами мошенниц стали 16 человек, а сумма, которую присвоили себе организаторы, составила более 2,5 млн рублей. Задержанным особам от 18 до 24 лет. Все они, по данным полиции, ранее работали в модельном бизнесе.

– Установлено, что осенью 2024 года группа девушек для реализации преступного умысла арендовали помещение в центе города Волгограда. Под предлогом кастинга актёров массовки, для съёмок популярного среди молодёжи сериала, злоумышленницы, путём рекламы в социальных сетях, привлекали волгоградцев в свой офис, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Далее аферистки убеждали волгоградцев вложить деньги в создание портфолио, ссылаясь на уникальность и неповторимость их внешних данных.





Напомним, что пристроить доверчивых волгоградцев молодые аферистки обещали в сериал «Два холма». Офис они арендовали в Центральном районе Волгограда на ул. Ленина, 12. Корреспонденты ИА «Высота 102» в сентябре 2024 года даже побывали там и пообщались с одной из сотрудниц. Дама с ярко накрашенным ртом и в солнечных очках уверяла, что они работают легально – по договорам.

– У нас множество различных проектов, которые вы можете увидеть в Интернете и соцсетях, – заявляла особа.

И действительно, вернуть свои деньги обманутые волгоградцы не могли, потому что подписывали бумаги, которые им подсовывали ушлые фотомодели. Около офиса жертвы аферисток даже проводили пикеты, однако задержанные теперь оперативниками волгоградцы ощущали себя вполне уверенно.

– На уловки мошенниц попалось 16 волгоградцев, которые в общей сложности вложили в популяризацию своей личности почти 2,5 млн рублей, – сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области ИА «Высота 102» 25 апреля.





Уголовные дела в отношении бывших фотомоделей, набивших руку на нелегальном отъеме денег у волгоградцев, возбуждены следователем СЧ СУ Управления МВД России по г. Волгограду. Их подозревают по ст. 159 УК РФ – «Мошенничество».

– Подозреваемым избраны меры пресечения в зависимости от роли в уголовных делах. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности, а также другие участники преступной группы, – сообщили в главке полиции.

Отметим, что к организованному в Волгограде кастингу сериала «Два холма» его реальные продюсеры не имели никакого отношения.