Очаг опасной инфекции обнаружили в поселке под Волгоградом





В Палласовском районе Волгоградской области нашли новый очаг бруцеллеза. Как сообщает V102.RU со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, в связи с этим введены ограничения в одном из личных подсобных хозяйств в Комсомольском сельском поселении, а неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 3 километров от очага.

На время действия ограничений больной скот придется забить. В этот период запрещается перемещение восприимчивых животных, использование продукции от скота, у которого обнаружена инфекция. А здоровым животным нельзя будет пить из водоема в течение трех месяцев после того, как в нем утоляли жажду больные.

Приказ вступает в силу с 25 мая этого года и продлится до убоя последнего больного животного.