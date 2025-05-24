Общество

Очаг опасной инфекции обнаружили в поселке под Волгоградом

Общество 24.05.2025 07:26
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24.05.2025 07:26


В Палласовском районе Волгоградской области нашли новый очаг бруцеллеза. Как сообщает V102.RU со ссылкой на комитет ветеринарии Волгоградской области, в связи с этим введены ограничения в одном из личных подсобных хозяйств в Комсомольском сельском поселении, а неблагополучным пунктом признана территория в радиусе 3 километров от очага.

На время действия ограничений больной скот придется забить. В этот период запрещается перемещение восприимчивых животных, использование продукции от скота, у которого обнаружена инфекция. А здоровым животным нельзя будет пить из водоема в течение трех месяцев после того, как в нем утоляли жажду больные.

Приказ вступает в силу с 25 мая этого года и продлится до убоя последнего больного животного.

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