Здравоохранение

В Волгоградской области коронавирус убил еще одного человека

Здравоохранение 11.06.2020 11:48
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11.06.2020 11:48


До 25 человек увеличилось количество жертв коронавируса в Волгоградской области. За последние сутки выявлены 108 новых случаев заражения, из которых один – смертельный. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число заболевших составило 4346 человек.
Выздоровело 1627 человек, из которых 76 – за минувшие сутки.
В оперативном штабе Волгоградской области уточнили, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 51-летний житель Волгограда. Он возвращался в Волгоград из Москвы на личном автомобиле, в дороге почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в инфекционный госпиталь прямо с трассы. У мужчины диагностировали COVID-19 с пневмонией. У пациента также были хронические сосудистые и эндокринные заболевания.

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