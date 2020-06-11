В Волгоградской области коронавирус убил еще одного человека





До 25 человек увеличилось количество жертв коронавируса в Волгоградской области. За последние сутки выявлены 108 новых случаев заражения, из которых один – смертельный. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт стопкоронавирус.рф, общее число заболевших составило 4346 человек.

Выздоровело 1627 человек, из которых 76 – за минувшие сутки.

В оперативном штабе Волгоградской области уточнили, что от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 51-летний житель Волгограда. Он возвращался в Волгоград из Москвы на личном автомобиле, в дороге почувствовал себя плохо. Его госпитализировали в инфекционный госпиталь прямо с трассы. У мужчины диагностировали COVID-19 с пневмонией. У пациента также были хронические сосудистые и эндокринные заболевания.



