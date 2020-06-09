В Волгоградской области коронавирус унес жизнь еще одного человека





92 новых факта заболевания коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт Правительства РФ стопкоронавирус.рф, зафиксирован один летальный случай. Таким образом, количество погибших от COVID-19 в регионе увеличилось до 24 человек. По данным областного оперштаба, умерла 70-летняя жительница Михайловки, у которой была пневмония. Известно,что женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 4122 жителей региона, 1498 из которых уже выздоровели.



