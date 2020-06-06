Общество

В Волгоградской области назвали районы с высокой смертностью от рака

Общество 06.06.2020 16:35
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06.06.2020 16:35


В 22 районах Волгоградской области в 2019 году смертность от злокачественных новообразований превышала среднеобластной показатель. Как сообщает ИА «Высота 102», такие данные обнародованы в докладе управления Роспотребнадзора по Волгоградской области «Оценка влияния факторов среды обитания на здоровье населения». Из них наиболее высокий показатель в Даниловском (364,3 на 100 тысяч населения), Новоаннинском (255 на 100 тысяч населения), Котовском (255 на 100 тысяч населения), Ленинском (226,4 на 100 тысяч населения), Старополтавском (223,2 на 100 тысяч населения), Октябрьском (216,7 на 100 тысяч населения) районах.
Самый  значительный прирост смертности от злокачественных новообразований за 5-летний период наблюдения (2015-2019 годы) зафиксирован в Светлоярском (65,5%), Ольховском (60,6%), Быковском (49,7%), Даниловском районах (41,5%). В сравнении с 2018 годом смертность больше всего выросла в Даниловском (39%) и в Жирновском (25,2%) районах.
В 2019 году, как и в предыдущие годы, в общей структуре смертности злокачественные образования занимали второе место с удельным весом почти в 17%, уступая место только заболеваниям системы кровообращения. Страшная болезнь не пощадила и одиннадцать детей.
Фото из архива ИА "Высота 102".

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