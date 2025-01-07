Общество

Космонавт зафиксировал яркую вспышку под Волгоградом

Общество 07.01.2025 21:03
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07.01.2025 21:03


Космонавт Иван Вагнер поделился новогодними снимками российских городов, сделанных во время полета на «Союз МС-26». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал космонавта, на фото попали также Волгоград и Волжский. Интересно, что  Волжский на снимке можно отличить от Волгограда по яркому кругу света. Как известно, так освещаются городские теплицы. Света, благодаря которому в них так активно растут огурцы с помидорами,  настолько много, что небо над Волжским никогда не бывает темным и мрачным.
Помимо Волгограда и Волжского, Иван Вагнер сделал из космоса снимки Калининграда,  Ставрополя,  Саратова, Орска,  Магнитогорска,  Екатеринбурга и Тюмени.
Фото: Иван Вагнер t.me

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