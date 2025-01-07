Космонавт зафиксировал яркую вспышку под Волгоградом

Космонавт Иван Вагнер поделился новогодними снимками российских городов, сделанных во время полета на «Союз МС-26». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на телеграм-канал космонавта, на фото попали также Волгоград и Волжский. Интересно, что Волжский на снимке можно отличить от Волгограда по яркому кругу света. Как известно, так освещаются городские теплицы. Света, благодаря которому в них так активно растут огурцы с помидорами, настолько много, что небо над Волжским никогда не бывает темным и мрачным.