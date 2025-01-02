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Шестой день без воды: в Котово произошла новая авария на водоводе

Главное 02.01.2025 07:46
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02.01.2025 07:46


Ночью 2 января на водоводе Филино-Котово в 30 километрах от города была обнаружена очередная утечка. Об этом  сообщил в своем Telegram-канале глава района Олег Кузьмин, передает V102.RU. 

Как ранее сообщалось информагентством, вечером 1 января жители Котово снова начали массово сообщать о пропаже ржавой технической воды, которая непродолжительное время струилась из кранов у некоторых «счастливых» горожан. Давление в местном водопроводе достигло 2,6 атмосфер, однако уже днём упало до 1,6 атмосфер. В коллизии власти обвинили самих жителей, которые якобы активно стали разбирать воду. 

— В данный момент водовод остановлен и осуществляется сброс давления. Аварийные бригады выдвигаются к месту устранению утечки. Необходимые ресурсы, техника - в достаточном количестве, — заверил горожан Олег Кузьмин. 

Также он отметил, что для жителей города снова организован подвоз питьевой и технической воды - к работе привлечена местная техника, а также спецмашины из других районов области. График подвоза будет опубликован, заявил глава. 

Однако жители жалуются на отвратительную организацию подвоза. В соцсетях они сообщают, что невозможно дозвониться по телефону, где можно заказать воду. Некоторым приходится идти по несколько километров к точке раздачи ресурса. При этом питьевой воды очень мало, в основном - техническая. 

Напомним, что город остался без питьевой воды в первый раз еще 28 декабря прошлого года из-за порыва на магистральном трубопроводе. Запустить водоснабжение районного центра власти до сих пор не могут.

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