В Волгоградской области прогнозируется комплекс атмосферных явлений, из-за которых в регионе будет действовать желтый уровень погодной опасности, сообщает V102.RU со ссылкой на Гидрометцентр России.

Так, 8 января ожидается туман и гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. До 23:00 ч. 9 января в регионе также сохраняется предупреждение по сильному ветру, порывы которого могут достигать 15-20 м/с.

Согласно прогнозу Волгоградского ЦГМС, опасная погода прогнозируется в районах области, где сегодня, 8 января, вероятны небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. Днем -1…+4º, в отдельных южных районах +3…+8º.

Небольшие осадки преимущественно в виде дождя ожидаются в Волгоградской области 9 января. Ночью и утром в отдельных районах туман. На дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, утром и днем в отдельных районах порывы 15-20 м/с. Ночью -1…+4º; днем +2…+7º, местами до +12º.

В Волгограде 8 и 9 января будет преимущественно без осадков. 8 января днем ожидается +2…+4º. В первый рабочий день нового года, 9 января, ночью будет 0…+2º; днем +6…+8º.

Фото из архива V102.RU