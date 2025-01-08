Росстат подсчитал миграционную убыль в Волгоградской области

В Волгоградскую область за период с января по октябрь 2024 года приехали 41426 человек. В то же время покинули регион 43088 человек. Миграционная убыль составила 1662 человека. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, этот показатель лучше, чем было в аналогичном периоде прошлого года. Тогда миграционная убыль составляла 2267 человек.

Однако среди регионов ЮФО только в Волгоградской области больше людей уехало, чем приехало. Во всех остальных субъектах фиксировался миграционный прирост. Самый большой миграционный прирост - в Краснодарском крае. Этот регион выбрали своим местом жительства 139775 человек, а уехали отсюда 112439 человек. Прирост зафиксирован на планке 27336 человек.

В Севастополе этот показатель самый маленький – плюс 87. В Астраханской области миграционный прирост составил 803 человека.

