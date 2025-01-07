Сотрудники волгоградского казачьего театра пожаловались в прокуратуру на нарушения трудового кодекса в учреждении культуры. Как рассказали ИА «Высота 102» артисты, руководство учреждения периодически привлекает работников в выходные дни без оформления приказов, соответствующих выплат и компенсаций. При этом сотрудников также убеждают уходить в отпуск за свой счет в межсезонье.
- Нам открыто говорили, мол, подрабатывайте на доставке или в такси. Стыдно сказать, но некоторые так и делали,
- делятся сотрудники.
В январе 2024 года, в Новогодние праздники, когда вся страна отдыхала, сотрудники Казачьего театра работали, показывали спектакли, представления и т.д.
- Никаких приказов на вызов наших коллег, конечно же, не было, как и соответствующей оплаты труда. На вопрос, как быть, а точнее, как жить, администрация сказала, что вы и так не перерабатываете. Также в театре существует практика после основного отпуска, с обещанием «проблем», отправлять за свой счет еще на две недели, так как сезон начинается немного позже. Данная мера аргументируется тем, что работники театра не будут заняты в это время. Но есть в коллективном договоре прописанный и известный пункт, что простой по вине работодателя не дает ему право лишать заработной платы работников,
- продолжают собеседники информагентства.
Однако терпение у некоторых сотрудников закончилось и они обратились в прокуратуру с просьбой навести порядок в учреждении. В итоге после проведенной проверки надзорный орган выявил нарушения кодекса и вынес представление в адрес руководителя учреждения, который будет привлечен к административной ответственности.
Фото сайта ГБУК Волгоградский музыкально-драматический казачий театр