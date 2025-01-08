Рождественское чудо случилось в семье волгоградца, потерявшего ноги и руку в страшном ДТП

Владу Синилкину из Волгограда, который в декабре 2020 года попал в страшную аварию и лишился ног и руки, подарили автомобиль. Этой новостью, как передает V102.RU, поделилась мама мальчика Татьяна Степанова.





- Это настоящее чудо, когда со мной связались и сказали, что хотят сделать для нашей семьи этот подарок, я не поверила, - рассказала Татьяна.

По ее словам, 'это произошло на Рождество. Машина необходима семье для передвижения. Влад занимается плаванием и мечтает попасть в Паралимпийскую сборную России. Женщина неоднократно заявляла, что с трудом возит сына на тренировки.

Напомним, что жуткое ДТП с автобусом «Волгоград-Москва», принадлежащим компании «Диана Тур», произошло в Рязанской области в декабре 2020 года. Тогда погибли четыре человека, 11 пострадали. Серьезные травмы в этой аварии получил тогда 10-летний Влад Синилкин. В результате ребенок лишился ног и руки.

Владельца «Диана Тур» Налча Махира судят в Волгоградской области заочно. Сам он находится в Турции.

Видео: Волгоград / t.me