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КСП: на что в Волгограде не хватит денег в 2025 году

Главное 29.12.2024 08:09
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29.12.2024 08:09


КСП Волгограда оценила городской бюджет на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на заключение аудиторов, эксперты отметили ряд нестыковок в главном финансовом документе областного центра.

В частности, в прогнозе социально-экономического развития Волгограда на эти годы указывается наличие 16 муниципальных программ. Однако в бюджете осталось лишь 15. Так, муниципальная программа «Волгоград - город равных возможностей» заканчивает свое действие в 2024 году, и в проекте бюджета на 2025 год средства на ее реализацию не предусмотрены.

Кроме того, аудиторы указали на уменьшение доходов в бюджете Волгограда - на 2025 год они прогнозируются на 21,7% ниже плановых показателей 2024 года. Правда, в заключении подчеркивается, что еще не распределены средства вышестоящих бюджетов - субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов. Соответственно, снижены и расходы бюджета Волгограда на 2025 год на 22% по сравнению с 2024 годом.

Также аудиторы отметили, что в проекте бюджета на момент проведения экспертизы имелась необеспеченная финансированием потребность в средствах областного бюджета на 2025 год. Однако, поясняется, в течение финансового года, как правило, до города доводятся финансы из региональной казны.

К слову, больше всего средств городского бюджета в будущем году будет потрачено на образование – 38,4%. На втором месте по расходам национальная экономика – 27,2%. Еще 18,9% уйдет на сферу ЖКХ.

Тем временем в бюджете отдельные расходы предусмотрены ниже необходимых сумм. В частности, на расселение многоквартирных домов, признанных аварийными после 01.01.2017; на обустройство нижней террасы Центральной набережной Волгограда от бронекатера БК-13 до моста через Волгу; на проведение ремонта защитных сооружений гражданской обороны; на ремонт муниципального жилищного фонда; на строительство инфраструктуры для животных без владельцев и на проект расширения реконструкции канализации (Блок № 3).

Аудиторы подчеркнули, что все муниципальные программы требуют приведения в соответствие с проектом бюджета на 2025 год как по объемам бюджетных ассигнований, так и по отдельным мероприятиям.

Напомним, как сообщало V102.RU, депутаты гордумы Волгограда утвердили бюджет на 2025 год с нулевым дефицитом в размере 37 миллиардов 667 миллионов 810 тысяч рублей. Тогда указывались приоритетные направления, куда пойдут средства бюджета – это благоустройство территорий, ремонт и строительство дорог, закупка транспорта и т.д.



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