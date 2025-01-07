



По народным приметам на Рождество, которые фиксировали наши наблюдательные предки, можно судить, какой будет погода не только зимой, но и весной, а также прогнозировать урожай зерновых. Как передает ИА «Высота 102», в частности, холод 7 января предсказывает мороз на Крещение. Впрочем, сегодняшний день в Волгоградской области отличился температурными качелями: если утром был небольшой минус, то уже к вечеру температура поднялась выше нулевой отметки. Так что можно предположить, что на Крещение лютых морозов не ожидается. По народным приметам на Рождество, которые фиксировали наши наблюдательные предки, можно судить, какой будет погода не только зимой, но и весной, а также прогнозировать урожай зерновых. Как передает ИА «Высота 102», в частности, холод 7 января предсказывает мороз на Крещение. Впрочем, сегодняшний день в Волгоградской области отличился температурными качелями: если утром был небольшой минус, то уже к вечеру температура поднялась выше нулевой отметки. Так что можно предположить, что на Крещение лютых морозов не ожидается.

Совсем скоро зима уже подойдет к своему экватору, а там и весна не за горами, и можно убедиться, насколько верными окажутся рождественские приметы.

Совсем скоро зима уже подойдет к своему экватору, а там и весна не за горами, и можно убедиться, насколько верными окажутся рождественские приметы.

Фото V102.RU



Если в ночь на Рождество наблюдались ясное небо и яркая луна, то это также намекает на сильные морозы. А вот иней на деревьях и звездное небо на Рождество предсказывают хороший урожай. Как мы наблюдаем, инея сегодня на деревьях не было.Метель на Рождество – верный признак большого урожая пшеницы. Однако, увы, снежные вихри сегодня не кружились в Волгоградской области. Как не было и сосулек, которые предсказывают хороший урожай яровых, особенно – ячменя.Но, если наблюдать за ночным небо могут не все, то вот обратить внимание на поведение домашних питомцев – это вполне по силам. Если заметите, что кошка свернулась в клубок, значит, скоро ударят морозы, а если она дерет когтями стену – это к ненастью.Один из самых печальных прогнозов на будущий год связан с наличием снега. Чем больше выпало снега на Рождество, тем благоприятнее будет год, считали наши предки. Надо ли говорить о том, что дефицит снега наблюдается в Волгоградской области с прошлого года…Оттепель на Рождество предвещает плохой урожай овощей. А еще – раннюю и теплую весну.