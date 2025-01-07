Общество

Погода на Рождество в Волгоградской области предсказала, какой будет весна

Общество 07.01.2025 21:39
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07.01.2025 21:39


По народным приметам на Рождество, которые фиксировали наши наблюдательные предки, можно судить, какой будет погода не только зимой, но и весной, а также прогнозировать урожай зерновых. Как передает ИА «Высота 102», в частности, холод 7 января предсказывает мороз на Крещение. Впрочем, сегодняшний день в Волгоградской области отличился температурными качелями: если утром был небольшой минус, то уже к вечеру температура поднялась выше нулевой отметки. Так что можно предположить, что на Крещение лютых морозов не ожидается.
Если в ночь на Рождество наблюдались ясное небо и яркая луна, то это также намекает на  сильные морозы. А вот иней на деревьях и звездное небо на Рождество предсказывают  хороший урожай. Как мы наблюдаем, инея сегодня на деревьях не было.
Метель на Рождество – верный признак большого урожая пшеницы. Однако, увы, снежные вихри сегодня не кружились в Волгоградской области. Как не было и сосулек, которые предсказывают хороший урожай яровых, особенно – ячменя.
Но, если наблюдать за ночным небо могут не все, то вот обратить внимание на поведение домашних питомцев – это вполне по силам. Если заметите, что кошка свернулась в клубок, значит,  скоро ударят морозы, а если она дерет когтями стену – это к  ненастью.
Один из самых печальных прогнозов на будущий год связан с наличием снега. Чем больше выпало снега на Рождество, тем благоприятнее будет год, считали наши предки. Надо ли говорить о том, что дефицит снега наблюдается в Волгоградской области с прошлого года…
Оттепель на Рождество предвещает плохой урожай овощей. А еще – раннюю и теплую весну.
Совсем скоро зима уже подойдет к своему экватору, а там и весна не за горами, и можно убедиться, насколько верными окажутся рождественские приметы. 
Фото V102.RU

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