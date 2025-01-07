«Они еще и мерзли?»: отключения света в библиотеках не прошли даром для главы Михайловки

Фото сгенерировано ИИ
Общество 07.01.2025 19:06
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07.01.2025 19:06
Фото сгенерировано ИИ
Прокуратура внесла представление в адрес главы Михайловки Волгоградской области Александра Тюрина в связи с событиями, которые произошли в ноябре прошлого года и были связаны с отключениями света в библиотеках и спортшколе городского округа. Как сообщает ИА «Высота 102», в ответе на обращение главного редактора местного СМИ «Новое время Михайловка» Григория Гудкова, в надзорном органе подтвердили факты нарушения трудовых прав сотрудников муниципальных учреждений, которые в ноябре прошлого года остались без электричества.Как говорится в документе, с 11 ноября 2024 года социально значимые учреждения, входящие в структуру ЦБУК «Централизованная библиотечная система» и МКУ «Михайловский центр культуры», были вынуждены приостановить работу из-за отсутствия электричества. Поводом для отключения света послужили долги перед энергетиками, причем не самые большие. Например, в спортивной школе задолжали за свет всего около 10 тысячи рублей. Однако даже таких денег в бюджете Михайловки не нашлось, чтобы не доводить ситуацию до критической.
Кроме того, как следует из документа, 29 социальных учреждений Михайловки месяц выживали без отопления.Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало об отключении от электричества библиотек и спортивной школы в Михайловке. По словам сотрудников, чиновники просили их потерпеть, так как «всем сейчас тяжело». Однако жители пожаловались в администрацию Президента РФ. В комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, куда было переправлена жалоба горожан, признали факт отключения света и объяснили это трудностями из-за недостаточного поступления средств в доходную часть бюджета. При этом в ответе на редакционный запрос ИА «Высота 102» Александр Тюрин не стал пояснять, что стало причиной отсутствия света в данных учреждениях, заверив лишь, что в декабре они работали в обычном режиме.
Фото сгенерировано ИИ
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