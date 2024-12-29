Заместители губернатора разделили ответственность в обладмине

Главное 29.12.2024 10:43
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29.12.2024 10:43
В администрации Волгоградской области заместители губернатора перераспределили свои полномочия. Как сообщает ИА «Высота 102», кроме того, внесены изменения в название двух комитетов.
Так, облкомтранс и облкомцифры вместо Валерия Бахина в облдамине курирует теперь первый заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Волгоградской области Александр Дорждеев, а за деятельностью комитета информационных технологий будет следить вице-губернатор – руководитель аппарата губернатора Волгоградской области Евгений Харичкин.
Первый заместитель губернатора Валерий Бахин будет руководить деятельностью председателя нового комитета молодежной политики Волгоградской области. Координировать эту деятельность, в свою очередь, будут заместители губернатора Лариса Савина и Геннадий Шевцов.
За руководство деятельностью председателя комитета архитектуры и градостроительства в обладмине теперь ответственна заместитель губернатора Анна Писемская, координация деятельности возлагается на заместителя губернатора Юрия Седова.
Что касается изменений в названиях комитетов, то, как и ранее анонсировалось, комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области в связи с появлением новой структуры в составе администрации переименован в комитет образования и науки Волгоградской области. При этом функции облкомобразования будут увеличены — комитету переданы полномочия комитета экономической политики и развития в сфере государственной поддержки инновационной деятельности, в сфере науки и техники.
Комитет по регулированию контрактной системы в сфере закупок Волгоградской области стал именоваться комитетом по контролю в сфере закупок Волгоградской области. Органу исполнительной власти передали контрольные функции, которые ранее осуществлял областной комитет финансов.
Фото: Администрация Волгоградской области
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