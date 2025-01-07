Общество 07.01.2025 15:30
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07.01.2025 15:30
Губернатор Волгоградской области поздравил с Рождеством Христовым представителей духовенства и жителей региона. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации региона, Андрей Бочаров направил поздравительные слова в адрес митрополита Волгоградского и Камышинского Феодора, а в его лице — всем православным жителям региона, а также епископа Калачевского и Палласовского Иоанна, епископа Урюпинского и Новоаннинского Елисея.
Также глава региона поздравил с Рождеством Христовым почетного гражданина Волгоградской области владыку Германа.
Напомним, накануне глава региона посетил в Волгограде храм Святого праведного Иоанна Кронштадтского. Праздничные службы прошли во всех храмах региона, в том числе в Александро-Невском соборе.
Фото администрации Волгоградской области
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