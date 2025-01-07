Общество

В райцентре Волгоградской области крышу уличного туалета проломило деревом

Общество 07.01.2025 19:56
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07.01.2025 19:56




Жители станицы Нехаевская Волгоградской области возмущены состоянием общественных туалетов. В местных пабликах появились кадры двух неприглядных объектов, которые, по мнению станичников, иначе как позорными не назовешь.
Один из таких туалетов располагается в районе автовокзала, который считается визитной карточкой любого населенного пункта. По словам местных жителей, рядом со старой и разбитой уличной будкой построили новый, хотя и такой же примитивный туалет, а вот неэксплуатируемый объект никак не снесут. Зрелище, и вправду, неприглядное. Люди не могут понять, неужели нужны серьезные силы и средства, чтобы демонтировать это сооружение и избавить гостей и местных жителей станицы от неприятного пейзажа?
Другой туалет, которым, между прочим, пользуются до сих пор, располагается рядом с ЦРБ. Однако крышу мужского отделения этого сооружения недавно проломило упавшее дерево, но пока его никто не отремонтировал. Тем смельчакам, кто рискует сюда заходить, надо держать ухо востро, чтобы остатки крыши не спикировали на голову.
Корреспондент V102.RU связался с Аллой Поповой, главой Нехаевского сельского поселения и адресовал ей вопросы жителей, собираются ли местные власти решать проблему туалетов?
По словам руководителя муниципалитета, с просьбой  снести недействующий туалет администрация поселения уже обращалась в ГУП «ВОП «Вокзал-Авто», на чьей территории он находится.
- Но пока на нашу просьбу не отреагировали, - пояснила Алла Попова.
Глава также признала, что состояние туалета около поликлиники оставляет желать лучшего. Но заверила, что его периодически ремонтируют.
Руководитель сельской администрации призналась, что лучшим вариантом решения этой проблемы была бы установка модульного туалета. Однако, по ее словам, все упирается в деньги.
- Я работаю главой всего несколько месяцев, но эту проблему мы будем решать по мере сил. В наших планах – установка и видеонаблюдения за общественными объектами, чтобы люди ничего не ломали. К сожалению, нынешнее состояние таких мест – подчас «заслуга» людей, - прокомментировала чиновница.
Фото и видео читателей V102.RU

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