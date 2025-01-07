Рождественское чудо запечатлел глава района Волгоградской области 7 января

Фото: Сергей Будников t.me
Общество 07.01.2025 16:49
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07.01.2025 16:49
Фото: Сергей Будников t.me
Необычное природное явление, которое можно назвать самым настоящим рождественским чудом, в начале января запечатлел глава Городищенского района Волгоградской области. Он поделился со своими подписчиками фото цветущей вербы в Городище, которое сделал сегодня, 7 января, в день православного Рождества.Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», в начале января в Волгоградской области из-за аномального потепления набухли почки на кустах сирени. Однако после сильно плюсовых температур в регион пришли морозы. Впрочем, на Волгоградскую область уже надвигается вторая оттепель, которая окажется даже мощнее первой. Так, дневная температура воздуха в некоторых районах поднимется в ближайшее время до +12 градусов.
Фото: Сергей Будников t.me
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