Спорт

Легенда «Ротора» Олег Веретенников уехал в Китай

Спорт 07.01.2025 17:32
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07.01.2025 17:32


Легенда «Ротора» Олег Веретенников сегодня, 7 января, вошел в штаб китайской команды «Шанхай Шэньхуа», где будет ассистировать волгоградскому специалисту Леониду Слуцкому, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу азиатского клуба.
Отметим, Веретенников уже работал в штабе Слуцкого в казанском «Рубине». В сезоне 20/21 коллектив из Татарстана занял четвертое место в РПЛ и попал в еврокубки, но в отборочном этапе Лиги Конференций казанцы уступили по сумме двух матчей польскому «Ракуву». Чемпионат страны 21/22 «Рубин» провалил — 15-е место и вылет в Первую лигу. В ноябре 2022 года Слуцкий ушел из казанского клуба. Вслед за этим покинул команду и Веретенников.
Перед стартом нынешнего сезона трехкратный призер чемпионата России в составе «Ротора» стал помощником экс-наставника сине-голубых Роберта Евдокимова в «Кубани». По ходу чемпионата Второй лиги из-за неудачных результатов Евдокимов и Веретенников ушли из краснодарского клуба.
Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером. В штабе Слуцкого Олег Веретенников, которому 5 января исполнилось 55 лет, заменит Василия Березуцкого. Именитый в прошлом футболист ЦСКА и сборной России покинул должность ассистента Слуцкого и начал самостоятельную тренерскую карьеру, в ноябре возглавив азербайджанский «Сабах».  
Фото V102.RU (архив)

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