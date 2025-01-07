Легенда «Ротора» Олег Веретенников уехал в Китай





Легенда «Ротора» Олег Веретенников сегодня, 7 января, вошел в штаб китайской команды «Шанхай Шэньхуа», где будет ассистировать волгоградскому специалисту Леониду Слуцкому, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу азиатского клуба. Легенда «Ротора» Олег Веретенников сегодня, 7 января, вошел в штаб китайской команды «Шанхай Шэньхуа», где будет ассистировать волгоградскому специалисту Леониду Слуцкому, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу азиатского клуба.

Отметим, Веретенников уже работал в штабе Слуцкого в казанском «Рубине». В сезоне 20/21 коллектив из Татарстана занял четвертое место в РПЛ и попал в еврокубки, но в отборочном этапе Лиги Конференций казанцы уступили по сумме двух матчей польскому «Ракуву». Чемпионат страны 21/22 «Рубин» провалил — 15-е место и вылет в Первую лигу. В ноябре 2022 года Слуцкий ушел из казанского клуба. Вслед за этим покинул команду и Веретенников. Отметим, Веретенников уже работал в штабе Слуцкого в казанском «Рубине». В сезоне 20/21 коллектив из Татарстана занял четвертое место в РПЛ и попал в еврокубки, но в отборочном этапе Лиги Конференций казанцы уступили по сумме двух матчей польскому «Ракуву». Чемпионат страны 21/22 «Рубин» провалил — 15-е место и вылет в Первую лигу. В ноябре 2022 года Слуцкий ушел из казанского клуба. Вслед за этим покинул команду и Веретенников.

Перед стартом нынешнего сезона трехкратный призер чемпионата России в составе «Ротора» стал помощником экс-наставника сине-голубых Роберта Евдокимова в «Кубани». По ходу чемпионата Второй лиги из-за неудачных результатов Евдокимов и Веретенников ушли из краснодарского клуба.Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Китая «Шанхай Шэньхуа» стал серебряным призером. В штабе Слуцкого Олег Веретенников, которому 5 января исполнилось 55 лет, заменит Василия Березуцкого. Именитый в прошлом футболист ЦСКА и сборной России покинул должность ассистента Слуцкого и начал самостоятельную тренерскую карьеру, в ноябре возглавив азербайджанский «Сабах».