Общество

«Нас обвинили в саботаже»: в Волгограде уволилось руководство МБУ «Северное»

Общество 29.12.2024 11:25
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29.12.2024 11:25


В Волгограде в последний рабочий день 2024 года уволилось практически все руководство МБУ «Северное». Как стало известно V102.RU, заявления об увольнении по собственному желанию 28 декабря написали директор МБУ Евгений Головко, его заместитель Илья Багров, главный инженер Константин Горюнов. Уволились также главный механик и главный ветеринарный врач участка по содержанию бездомных животных Гуля Горбунова.

Евгений Головко в разговоре с корреспондентом V102.RU подтвердил факт увольнения.

– Я написал заявление по собственному желанию, оно подписано, – кратко прокомментировал теперь уже бывший руководитель учреждения.

Евгений Богданович не стал называть причину увольнения. При этом, как стало известно информагентству, его замы уволились по причине нежелания работать с другим руководителем.

– Нам сложно представить, кто может заменить нашего директора. Лучше вообще не работать, чем работать с некомпетентным человеком, – пояснил один из уволившихся сотрудников.
По его словам, в департаменте городского хозяйства, к которому относится МБУ «Северное», пытались уговорить подчиненных Евгения Головко остаться и продолжить работу.

– Нас даже обвиняли в саботаже, взывали к совести: вы что, хотите город перед праздниками обезглавить? – говорит собеседник. – Но мы не изменили свое решение. Да, было обидно до слез, столько было отдано нашему делу. Но, если руководство администрации города готово на такие встряски, то значит, там знали, на что шли.

Главный ветеринарный врач участка содержания бездомных животных Гуля Горбунова также подтвердила, что не готова работать с другим руководителем.

– Во многом все то, что было сделано в нашем приюте, появилось благодаря Евгению Богдановичу. Это компетентный руководитель, который всегда был горой за свое дело, за своих сотрудников. Мы все, конечно, потрясены, что ему так легко подписали заявление, – поделилась Гуля Андреевна.

По сведениям источника в администрации Волгограда, причиной увольнения теперь уже бывшего директора МБУ «Северное» стали разногласия с руководством города.

В настоящее время исполняющим обязанности директора МБУ назначен заместитель тоже уволившегося главного инженера.

Фото V102.RU

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