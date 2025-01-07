Григорий Лепс поднял ценники на свой концерт в Волгограде до 15 тысяч





Звезды российского шоу-бизнеса померились стоимостью билетов на свои концерты, которые ожидаются в Волгограде в первой половине 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на афишу, безусловным лидером по стоимости билетов оказался Григорий Лепс. Так, самые дешевые билеты на его концерт, который состоится в мае 2025 года, в зону танцпола стоят 3,5 тысячи рублей, а на места в ВИП-зоне – аж 15 тысяч. Звезды российского шоу-бизнеса померились стоимостью билетов на свои концерты, которые ожидаются в Волгограде в первой половине 2025 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на афишу, безусловным лидером по стоимости билетов оказался Григорий Лепс. Так, самые дешевые билеты на его концерт, который состоится в мае 2025 года, в зону танцпола стоят 3,5 тысячи рублей, а на места в ВИП-зоне – аж 15 тысяч.

Для сравнения: в 2023 году самые дорогие билеты на шоу Лепса стоили 10,5 тысячи рублей. Однако, несмотря на такие цены, билеты на концерт автора хита «Рюмка водки на столе» раскупаются в Волгограде довольно бойко.А вот на концерт Сергея Лазарева, который планирует зажечь в Волгограде в феврале, продано лишь примерно половину билетов. Причем в основном – самые дешевые, от 3 до 4,5 тысячи рублей. При этом в продаже остается немало дорогих по максимальной цене в 10 тысяч.Отстает от Лазарева по стоимости билетов певец Shaman. Он выступит в Волгограде уже в январе, но билетов на его концерт от 4 до 7 тысячи рублей осталось совсем ничего.А вот с концертом то ли отменной, то ли нет певицы Лолиты все сложнее. Певица установила ценовую планку на билеты на свой концерт от 3,5 до 8 тысячи рублей. Однако на выступление певицы, запланированное на март, пока продано лишь около сотни билетов. Возможно, люди не хотят рисковать. Например, на днях в Иваново разгорелся скандал, связанный с требованием местных активистов отменить концерт Лолиты, который, к слову, тоже должен пройти в марте.