Происшествия

Пожар после массированной атаки БПЛА тушат в Саратовской области

Происшествия 08.01.2025 09:34
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08.01.2025 09:34


В Саратовской области сегодня, 8 января, из-за атаки БПЛА произошел пожар на предприятии в городе Энгельсе. Для ликвидации происшествия развернут оперативный штаб, сообщает ИА «СарИнформ».

О массированной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс сообщил губернатор Роман Бусаргин. По его словам, одно из промышленных предприятий получило повреждения. Никто не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают пожарные, сотрудники МЧС, облспаса. Губернатор обсудил со специалистами ситуацию и план тушения.

- Сил и средств для локализации пожара достаточно, – заверил Бусаргин. 

По сообщению Минобороны, всего в течение прошедшей ночи были перехвачены 32 украинских БПЛА. Из них 11 БПЛА – в Саратовской области и один – в Волгоградской.

Фото: Роман Бусаргин / t.me

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