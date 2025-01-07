Глава Котово сняла 6-дневный режим повышенной готовности





Глава городского поселения Котово Волгоградской области Наталья Ефимченко сегодня, 7 января, сняла режим повышенной готовности, введенный в муниципалитете в связи с очередной аварией на водоводе. Об этом она сообщила в соцсетях, передает ИА «Высота 102». Глава городского поселения Котово Волгоградской области Наталья Ефимченко сегодня, 7 января, сняла режим повышенной готовности, введенный в муниципалитете в связи с очередной аварией на водоводе. Об этом она сообщила в соцсетях, передает ИА «Высота 102».

Напомним, он был введен в Котово 2 января. Это позволило использовать средства резервного фонда и привлечь дополнительные силы и средства для обеспечения жителей ресурсом, наладить бесперебойный график подвоза воды и заполнить опустевшие полки магазинов питьевой водой.Глава заверила, что в настоящее время обстановка в городе стабилизировалась и вода вернулась в дома горожан. Также она сообщила, что в Котово ведется подготовка к продолжению работ по замене водовода.Напомним, в Котово более недели сохранялась напряженная обстановка из-за нового порыва на водоводе. Первый произошел еще перед Новым годом, а после его устранения случилась очередная авария.В городе был создан оперативный штаб с привлечением дополнительной техники из других районов региона. А СУ СК по Волгоградской области возбудило уголовное дело по факту коммунальной аварии.Напомним, в прошлом году на котовском водоводе удалось заменить только 11 километров сетей. На это было потрачено около 630 миллионов рублей. Глава региона поручил начать подготовку проекта нового этапа реконструкции проблемного коммунального объекта.