Стало известно имя «волшебницы», подарившей автомобиль покалеченному мальчику из Волгограда

Блогер Елена Тришина, которая активно занимается благотворительностью и помогает больным детям и старикам, за 4 дня смогла собрать необходимую сумму для покупки автомобиля Владу Синилкину из Волгограда, который в декабре 2020 года попал в страшную аварию и лишился ног и руки, передает V102.RU.

Сбор был объявлен 3 января, а уже в Рождество машину передали Владу и его маме Татьяне Степановой. Этой радостной новостью женщина поделилась в социальных сетях.

В свою очередь Елена Тришина на своей странице в соцсети сообщила, что машину для Влада и его мамы подбирал друг, который в этом разбирается.

- Комфортная, очень вместительная, с большим багажником (чтобы инвалидная коляска вмещалась без снятия колес), - пояснила выбор автомобиля Елена.

Таким автомобилем оказался Mercedes-Benz R 280 стоимостью 1 миллион 170 тысяч рублей.





Машина необходима 14-летнему мальчику, чтобы ездить на тренировки по плаванию и передвигаться по городу. Ранее за такси мама мальчика при весьма скромном доходе вынуждена была платить по 2 тысячи рублей в одну сторону. Семья в настоящее время снимает квартиру в Подмосковье, где Влад тренируется.

В настоящее время блогер объявила новый сбор. Теперь Елена Тришина собирает средства на дом 74-летнему дедушке, который вынужден жить в вагончике под Старым Осколом.

Видео: Волгоград / t.me



