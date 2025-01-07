Пожилая волгоградка погибла в Рождество в своей квартире





Пожилая волгоградка погибла сегодня в результате пожара, произошедшего в одной из квартир дома №5 по ул. 35-ойгвардейской дивизии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, трагедия случилась во второй половине дня 7 января в Советском районе. Пожилая волгоградка погибла сегодня в результате пожара, произошедшего в одной из квартир дома №5 по ул. 35-ойгвардейской дивизии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, трагедия случилась во второй половине дня 7 января в Советском районе.

В квартире на четвертом этаже произошел пожар. После его тушения на диване было обнаружено тело женщины – по предварительным данным, она задохнулась от угарного газа.

В квартире на четвертом этаже произошел пожар. После его тушения на диване было обнаружено тело женщины – по предварительным данным, она задохнулась от угарного газа.



По словам очевидцев, пожар в квартире был небольшой, к тому же его быстро потушили.















В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 12-35 ч. В квартире горели домашние вещи на площади в 5 квадратных метров. Огонь был потушен в 12-48 ч. В ведомстве подтвердили гибель женщины. Причина пожара пока не известна.





















