Пожилая волгоградка погибла в Рождество в своей квартире

Происшествия 07.01.2025 15:38
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07.01.2025 15:38
Пожилая волгоградка погибла сегодня в результате пожара, произошедшего в одной из квартир дома №5 по ул. 35-ойгвардейской дивизии. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на экстренные службы, трагедия случилась во второй половине дня 7 января в Советском районе.
В квартире на четвертом этаже произошел пожар. После его тушения на диване было обнаружено тело женщины – по предварительным данным, она задохнулась от угарного газа.
По словам очевидцев, пожар в квартире был небольшой, к тому же его быстро потушили.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что сигнал о возгорании поступил в 12-35 ч. В квартире горели домашние вещи на площади в 5 квадратных метров. Огонь был потушен в 12-48 ч. В ведомстве подтвердили гибель женщины. Причина пожара пока не известна.
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