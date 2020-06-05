Экология

ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов

Экология 05.06.2020 12:52 Новости компаний
0
05.06.2020 12:52 Новости компаний


5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, ВТБ начинает выпускать карты из экологичного биоматериала и запускает для своих клиентов геймификацию по очистке водоемов России. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, Ппотенциальная аудитория новых проектов, реализуемых при поддержке Mastercard и фонда Всероссийского общества охраны природы, составляет до 2,7 млн человек.
Флагманская Мультикарта ВТБ Mastercard, которая позволяет клиентам самостоятельно подобрать опцию лояльности, будет производиться из полилактида – экологичного биоматериала, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду. По продолжительности использования полилактид не уступает аналогам из пластмассы. Клиенты ВТБ самостоятельно могут выбрать, будет ли их карта изготовлена из обычного пластика или биоматериалов. Заказать экокарту смогут все клиенты банка на сайте или в отделении, а комиссия за ее выпуск составит 99 руб.
«Мы постоянно анализируем потребности наших клиентов и видим, что для всё большего их числа становится актуальна концепция оcознанного потребления. Поэтому в дополнение ко всем бонусам Мультикарты мы даем возможность выпускать ее на экологичном носителе, – говорит  Святослав Островский, член правления ВТБ. – Кроме того, мы запускаем проект «Миссия: чистая вода» по очистке водоемов России, который ВТБ создал вместе с фондом Всероссийского общества охраны природы и при поддержке Mastercard.  На сегодняшний день 70% мусора на берегах водоемов — это пластик, и каждый год в воду попадают примерно 122,5 тыс. тонн пластиковых отходов. «Миссия: чистая вода» поможет 146 водоемам России в 8 федеральных округах. Потенциально в проекте смогут принять участие до 2,7 млн наших клиентов».
Проект реализован на платформе программы лояльности банка «Мультибонус» в виде геймифицированного онлайн-путешествия по России. Каждый клиент, участник «Мультибонуса», сможет выбрать округ страны, водоемам которого хочет помочь, перевести в его пользу часть накопленных бонусных вознаграждений и отправиться по нему в путешествие. Отчисления можно сделать регулярными, выбрав их размер и настроив ежемесячную подписку, а можно отправить разовый платеж.
В разных округах путешествие проходит на разном виде транспорта – виртуальной машине, катере, поезде – на фоне характерных пейзажей. С каждым отчислением транспортное средство передвигается вперед по пейзажу, а путешественник узнает интересные факты о природе России и эколайфхаки. Также участник проекта сможет увидеть собранную сумму на очистку водоемов округа и отчет об уже проделанной работе фонда.
«Во всем мире наблюдается тенденция перехода к осознанному потреблению. Мы в Mastercard разделяем эти ценности и развиваем проекты, направленные на защиту и восстановление окружающей среды: в этом году мы создали международную коалицию «Бесценная планета», деятельность которой направлена на восстановление лесов, – сказал Владислав Святик, директор по продажам Mastercard в России. – Экокарта ВТБ дает клиентам возможность не только воспользоваться инновационными платежными технологиями, но и внести свой вклад в полезное и важное дело – благополучие окружающей среды».
«Мы благодарим наших партнеров из ВТБ и Mastercard, а также будущих участников проекта «Миссия: Чистая вода» за то, что мы начинаем очень важную работу по мониторингу, экспертизе и очистке от мусора и других видов загрязнений водных объектов нашей страны. Это первый подобный масштабный проект, и он позволит сохранить пока еще относительно чистые водные ресурсы страны для будущих поколений», – комментирует Давид Дарчиев, руководитель направлений устойчивого развития и КСО Всероссийского Общества Охраны Природы.


Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Защитные бязевые и неопреновые маски
Экология
05.06.2020 12:52
Экология 05.06.2020 12:52
Комментарии

0
Далее
Экология
05.06.2020 08:39
Экология 05.06.2020 08:39
Комментарии 0

0
Далее
Экология
04.06.2020 15:17
Экология 04.06.2020 15:17
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.06.2020 16:16
Экология 03.06.2020 16:16
Комментарии

0
Далее
Экология
03.06.2020 15:51
Экология 03.06.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экология
03.06.2020 14:42
Экология 03.06.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экология
29.05.2020 12:10
Экология 29.05.2020 12:10
Комментарии

0
Далее
Экология
27.05.2020 16:04
Экология 27.05.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 22:29
Экология 26.05.2020 22:29
Комментарии

0
Далее
Экология
26.05.2020 16:48
Экология 26.05.2020 16:48
Комментарии

0
Далее
Экология
25.05.2020 17:15
Экология 25.05.2020 17:15
Комментарии

0
Далее
Экология
21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
Комментарии

0
Далее
Экология
20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Комментарии

0
Далее
Экология
19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
Комментарии

0
Далее
Экология
17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:45
В Волгоградской области открываются налоговые инспекцииСмотреть фотографии
15:05
В Волгоградской области безработным разрешили выходить из домаСмотреть фотографии
14:48
Стоматологи в противочумных костюмах готовы спасти чихающих волгоградцев от зубной болиСмотреть фотографии
14:33
На обезвоженной улице в Волгограде начали ремонт дырявого водопроводаСмотреть фотографии
13:47
МегаФон запустил собственный сервис подкастовСмотреть фотографии
13:37
Под Волгоградом из кассы почтового отделения пропали 300 тысячСмотреть фотографии
13:24
Жительницу Волгоградской области "завербовали" в брокеры за миллион рублейСмотреть фотографии
13:05
«Ростелеком» построил оптику для 12 тысяч домохозяйств Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:55
В Волгограде смачное ДТП на светофоре попало на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
Бизнес-связи владельцев свалки под Волгоградом навеяли воспоминания о Владимире КадинеСмотреть фотографииCмотреть видео
12:07
Управление делами администрации Волгоградской области показало зарплаты руководителей госучрежденийСмотреть фотографии
12:03
Стали известны результаты проверки после шума с бесплатными масками в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:47
Больше чем вчера: в Волгоградской области 128 новых случаев коронавирусаСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде снесут три аварийных домаСмотреть фотографии
09:42
Волгоградцев призвали принять участие в голосовании по КонституцииСмотреть фотографии
09:27
Перенесшим коронавирус волгоградцам прописали боржомиСмотреть фотографии
21:25
В больницах Волгограда «тушат» коронавирусные очагиСмотреть фотографии
19:54
Раскаяние и дети: в Волгоградской области поставщик суррогата осужден «условно»Смотреть фотографии
18:50
Львенка нашли в багажнике автобуса «Махачкала-Москва» под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
17:34
Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
15:56
В день голосования по Конституции жителей Волгоградской области снова спросят о времениСмотреть фотографии
15:46
Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлисьСмотреть фотографии
14:35
«Сказали, делайте сами»: жителей частного сектора в Волгограде оставили без воды в жару и пандемиюСмотреть фотографии
14:16
Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мясаСмотреть фотографии
13:50
Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадровСмотреть фотографии
13:11
С набережной Волгограда украли два шезлонгаСмотреть фотографии
13:08
Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговорСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничествоСмотреть фотографии
12:09
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Быковского районаСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области увеличилось количество жертв коронавирусаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 