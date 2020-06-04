Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговор

Борьба с коррупцией 04.06.2020 13:08
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04.06.2020 13:08
Сегодня Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении бывшего начальника отдела СУ СК по Волгоградской области Николая Бебуришвили, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, признавшему вину экс-сотруднику СК назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2 года. На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев.
По материалам суда, «осужденный, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшего сообщил последнему, что используя свои личные связи в судебной системе, он готов оказать содействие в назначении его родственницы на должность судьи, в случае передачи ему за оказание данной услуги денежного вознаграждения в размере 200 000 руб. Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений сотрудника СУ СКР согласился с условиями последнего. При этом осужденный изначально не намеревался предпринимать каких-либо действий в части способствования назначению родственницы потерпевшего на должность судьи, планируя путем обмана завладеть денежными средствами. Деньгами Бебуришвили распорядился по собственному усмотрению, при этом продолжая в последующем длительное время вводить потерпевшего в заблуждение, сообщая тому ложные сведения относительно своих действий по решению указанного вопроса».
Противоправная деятельность Николая Бебуришвили была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Подполковника юстиции оперативники задержали в начале апреля.
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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