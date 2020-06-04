Борьба с коррупцией

Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговор

Борьба с коррупцией 04.06.2020 13:08
0
04.06.2020 13:08


Сегодня Центральный районный суд Волгограда огласил приговор в отношении бывшего начальника отдела СУ СК по Волгоградской области Николая Бебуришвили, обвиняемого в мошенничестве. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, признавшему вину экс-сотруднику СК назначено наказание  в виде лишения свободы на срок 1 год 6  месяцев, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на 2  года. На основании ст.73 УК РФ, назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным, установив испытательный срок 1 год 6 месяцев. 

По материалам суда, «осужденный, имея преступный умысел, направленный на хищение денежных средств потерпевшего сообщил последнему, что используя свои личные связи в судебной системе, он готов оказать содействие в назначении его родственницы на должность судьи, в случае передачи ему за оказание данной услуги денежного вознаграждения в размере 200 000 руб. Потерпевший, будучи введенным в заблуждение относительно истинных намерений сотрудника СУ СКР согласился с условиями последнего. При этом осужденный изначально не намеревался предпринимать каких-либо действий в части способствования назначению родственницы потерпевшего на должность судьи, планируя путем обмана завладеть денежными средствами. Деньгами Бебуришвили распорядился по собственному усмотрению, при этом продолжая в последующем длительное время вводить потерпевшего в заблуждение, сообщая тому ложные сведения относительно своих действий по решению указанного вопроса».
Противоправная деятельность Николая Бебуришвили была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Волгоградской области. Подполковника юстиции оперативники задержали в начале апреля. 
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Урны, контейнеры. 95 50 05; 95 50 06

Антисептики, дезинфицирующие средства
Борьба с коррупцией
04.06.2020 10:38
Борьба с коррупцией 04.06.2020 10:38
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
02.06.2020 10:41
Борьба с коррупцией 02.06.2020 10:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
01.06.2020 12:55
Борьба с коррупцией 01.06.2020 12:55
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.05.2020 15:47
Борьба с коррупцией 31.05.2020 15:47
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
31.05.2020 08:27
Борьба с коррупцией 31.05.2020 08:27
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
30.05.2020 11:06
Борьба с коррупцией 30.05.2020 11:06
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
29.05.2020 16:30
Борьба с коррупцией 29.05.2020 16:30
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2020 15:16
Борьба с коррупцией 27.05.2020 15:16
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
27.05.2020 13:03
Борьба с коррупцией 27.05.2020 13:03
Комментарии 0

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 23:04
Борьба с коррупцией 26.05.2020 23:04
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 17:25
Борьба с коррупцией 26.05.2020 17:25
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
26.05.2020 13:41
Борьба с коррупцией 26.05.2020 13:41
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
24.05.2020 20:32
Борьба с коррупцией 24.05.2020 20:32
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
22.05.2020 12:17
Борьба с коррупцией 22.05.2020 12:17
Комментарии

0
Далее
Борьба с коррупцией
19.05.2020 11:40
Борьба с коррупцией 19.05.2020 11:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:34
Приспустить маски советуют волгоградцам перед голосованием за КонституциюСмотреть фотографии
15:56
В день голосования по Конституции жителей Волгоградской области снова спросят о времениСмотреть фотографии
15:46
Исчезнувшие с набережной Волгограда шезлонги нашлисьСмотреть фотографии
15:26
Брешь в защите и недостаток СИЗ выявили в зараженном COVID-19 интернате в УрюпинскеСмотреть фотографии
14:35
«Сказали, делайте сами»: жителей частного сектора в Волгограде оставили без воды в жару и пандемиюСмотреть фотографии
14:16
Под Волгоградом росгвардейцы задержали безработного с куском украденного мясаСмотреть фотографии
13:50
Музеи и театры в Волгоградской области испытывают дефицит молодых кадровСмотреть фотографии
13:11
С набережной Волгограда украли два шезлонгаСмотреть фотографии
13:08
Экс-начальник отдела СУ СКР по Волгоградской области выслушал приговорСмотреть фотографии
12:51
В Волгограде бывший майор полиции получил 10 лет за мошенничествоСмотреть фотографии
12:09
Новой жертвой коронавируса в Волгоградской области стал житель Быковского районаСмотреть фотографии
12:00
Клиенты Сбербанка в Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ онлайнСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области увеличилось количество жертв коронавирусаСмотреть фотографии
11:14
В Волгоградской области частные перевозчики «отбивают» убытки из-за пандемии за счет пассажировСмотреть фотографии
11:01
В Волгограде отдых школьников на пруду обернулся трагедиейСмотреть фотографии
10:38
В Волгоградской области директора учреждения осудят за получение взятки в виде мангалаСмотреть фотографии
10:38
Как оплатить электроэнергию без квитанцииСмотреть фотографии
09:56
В Волгоградской области назвали умирающие районыСмотреть фотографии
08:59
В Волгоградской области отловили упорных нарушителей масочного режимаСмотреть фотографии
06:48
В Волгограде колонны техники после дезинфекции начнут репетиции парада ПобедыСмотреть фотографии
22:08
Мэрия Волгограда успокоила жильцов дома №13 по улице МираСмотреть фотографии
21:38
«Обстановка напряженная»: волгоградцев попросили прислушаться к своему дыханиюСмотреть фотографии
19:02
Волгоградскому ГУП не хватило денег на зарплатуСмотреть фотографии
17:29
На Мира не до мира: скандал разгорается вокруг дома в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:10
Волгоградский избирком готовится к уличному голосованию за КонституциюСмотреть фотографии
16:16
«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранчеСмотреть фотографии
15:51
РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектамСмотреть фотографии
15:41
В Волгоградской области отпечатали 1,8 млн бюллетеней для голосования за КонституциюСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом операция по поиску пропавшего грибника завершилась успехомСмотреть фотографии
14:28
Под Волгоградом автоугонщик неделями рыл землю ради «покатушек» (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 