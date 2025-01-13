Силовики раскрыли аферу с хищением 400 миллионов рублей на строительстве сооружений биологической очистки на острове Голодный в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда при взаимодействии с региональным УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении трех лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

– Установлено, что генеральный директор фирмы-подрядчика и двое его сообщников при выполнении комплекса работ по строительству сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде произвели замену предусмотренного контрактом оборудования на более дешевые аналоги, завысив сумму фактических работ более чем на 400 млн рублей. Трое фигурантов помещены под стражу, – говорится в сообщении надзорного органа.

Напомним, контракт МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» на строительство очистных сооружений на острове Голодный в рамках второго этапа был заключен в октябре 2021 года со столичной компанией АО «Акватик». Фирма из Москвы оказалась единственным участником закупки, в итоге договор был заключен с ней. Сумма контракта составила около 2 миллиардов рублей. Согласно условиям заключенного договора, работы должны были быть выполнены до 1 февраля 2024 года, затем срок был перенесен до конца 2024 года.

Как следует из документов, размещенных на сайте госзаказов, одними из крупных субподрядчиков являлись две компании – ООО «Меткомпром» из Волжского Волгоградской области и ООО «Базис» из Ростова-на-Дону. Первая занималась изготовлением комплектующих, а вторая – возведением монолитных конструкций.

Однако вовремя работы в рамках второго этапа выполнены не были. 27 декабря 2024 года в Госдуме были раскритикованы регионы, которые не сдали в оговоренные сроки объекты по нацпроекту «Оздоровление Волги». В частности, депутат Госдумы Жанна Рябцева в своих соцсетях сообщала, что в парламенте прошло очередное совещание по исполнению поручений в рамках «инцидента №55 «Очистные сооружения».

– По ситуации с нацпроектом «Оздоровление Волги» можно смело снимать выпуск журнала «Фитиль». Даже комментировать не хочется неуверенное блеяние отдельных представителей регионов, в очередной раз сорвавших свои собственные завиральные планы по вводу объектов. Тех, по которым мы еще летом открыто говорили, что сдать они не смогут. Они и не смогли. Астраханская область, Забайскальский край, Волгоградская область, Самарская область и прочие переходят на 2025 года. Объективной информацией в полном объеме владеет Дмитрий Николаевич Патрушев, обо всем будет доложено Президенту, – цитата из сообщения депутата.

К слову, 26 декабря 2024 года служба застройщика-заказчика внесла изменение в контракт на основании соглашения сторон «в связи с возникновением при его исполнении не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения».

Напомним, к реконструкции очистных на Голодном приступили в 2019 году. Тогда, по сообщению администрации Волгограда, исполнителем первого этапа работ также стало АО «Акватик». Стоимость контракта составила около 1,3 миллиарда рублей.

Администрация Волгограда регулярно выдавала сообщения о ходе работ на Голодном. Очистные сооружения, расположенные здесь, обеспечивают очистку стоков из 6 районов города. Соединение строящегося блока биоочистки с действующими сооружениями сформирует единый комплекс, обладающий высокой эффективностью и экологичностью, заявляли в мэрии.

Так, сточные воды, поступающие на остров, после первичной очистки, будут попадать в аэротенки с активным илом - конгломератом микроорганизмов, которые удалят из стоков органические загрязнения. Затем прошедшая биологическую очистку вода будет освобождаться от активного ила во вторичных горизонтальных отстойниках. После этого ее доочистят на станции микрофильтрации и обеззаразят ультрафиолетом на уже действующей станции.

Также на блоке биоочистки будут оборудованы бассейны дефосфотации – они обеспечат освобождение стоков от химических примесей, образуемых стиральными порошками и другими синтетическими моющими средствами.

Возведение объекта, подчеркивали в мэрии, входит в число мероприятий 10-летней комплексной программы развития Волгограда.

Фото администрация Волгограда t.me