Расследования

«Доложено президенту»: УФСБ и прокуратура раскрыли аферу на 400 млн при строительстве очистных в Волгограде

Расследования 13.01.2025 12:25
0
13.01.2025 12:25


Силовики раскрыли аферу с хищением 400 миллионов рублей на строительстве сооружений биологической очистки на острове Голодный в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» в прокуратуре Волгоградской области, на основании материалов проверки прокуратуры Волгограда при взаимодействии с региональным УФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении трех лиц по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

– Установлено, что генеральный директор фирмы-подрядчика и двое его сообщников при выполнении комплекса работ по строительству сооружений биологической очистки на о. Голодный в Волгограде произвели замену предусмотренного контрактом оборудования на более дешевые аналоги, завысив сумму фактических работ более чем на 400 млн рублей. Трое фигурантов помещены под стражу, – говорится в сообщении надзорного органа. 

Напомним, контракт МКУ «Служба единого заказчика-застройщика администрации Волгограда» на строительство очистных сооружений на острове Голодный в рамках второго этапа был заключен в октябре 2021 года со столичной компанией АО «Акватик». Фирма из Москвы оказалась единственным участником закупки, в итоге договор был заключен с ней. Сумма контракта составила около 2 миллиардов рублей. Согласно условиям заключенного договора, работы должны были быть выполнены до 1 февраля 2024 года, затем срок был перенесен до конца 2024 года. 

Как следует из документов, размещенных на сайте госзаказов, одними из крупных субподрядчиков являлись две компании – ООО «Меткомпром» из Волжского Волгоградской области и ООО «Базис» из Ростова-на-Дону. Первая занималась изготовлением комплектующих, а вторая – возведением монолитных конструкций.

Однако вовремя работы в рамках второго этапа выполнены не были. 27 декабря 2024 года в Госдуме были раскритикованы регионы, которые не сдали в оговоренные сроки объекты по нацпроекту «Оздоровление Волги». В частности, депутат Госдумы Жанна Рябцева в своих соцсетях сообщала, что в парламенте прошло очередное совещание по исполнению поручений в рамках «инцидента №55 «Очистные сооружения».

– По ситуации с нацпроектом «Оздоровление Волги» можно смело снимать выпуск журнала «Фитиль». Даже комментировать не хочется неуверенное блеяние отдельных представителей регионов, в очередной раз сорвавших свои собственные завиральные планы по вводу объектов. Тех, по которым мы еще летом открыто говорили, что сдать они не смогут. Они и не смогли. Астраханская область, Забайскальский край, Волгоградская область, Самарская область  и прочие переходят на 2025 года. Объективной информацией в полном объеме владеет Дмитрий Николаевич Патрушев, обо всем будет доложено Президенту, – цитата из сообщения депутата. 

К слову, 26 декабря 2024 года служба застройщика-заказчика внесла изменение в контракт на основании соглашения сторон «в связи с возникновением при его исполнении не зависящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения». 

Напомним, к реконструкции очистных на Голодном приступили в 2019 году. Тогда, по сообщению администрации Волгограда, исполнителем первого этапа работ также стало АО «Акватик». Стоимость контракта составила около 1,3 миллиарда рублей. 

Администрация Волгограда регулярно выдавала сообщения о ходе работ на Голодном. Очистные сооружения, расположенные здесь,  обеспечивают очистку стоков из 6 районов города. Соединение строящегося блока биоочистки с действующими сооружениями сформирует единый комплекс, обладающий высокой эффективностью и экологичностью, заявляли в мэрии.

Так, сточные воды, поступающие на остров, после первичной очистки, будут попадать в аэротенки с активным илом - конгломератом микроорганизмов, которые удалят из стоков органические загрязнения. Затем прошедшая биологическую очистку вода будет освобождаться от активного ила во вторичных горизонтальных отстойниках. После этого ее доочистят на станции микрофильтрации и обеззаразят ультрафиолетом на уже действующей станции.

Также на блоке биоочистки будут оборудованы бассейны дефосфотации – они обеспечат освобождение стоков от химических примесей, образуемых стиральными порошками и другими синтетическими моющими средствами.

Возведение объекта, подчеркивали в мэрии,  входит в число мероприятий 10-летней комплексной программы развития Волгограда.

Фото администрация Волгограда t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
13.01.2025 12:18
Расследования 13.01.2025 12:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 11:19
Расследования 13.01.2025 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
13.01.2025 10:30
Расследования 13.01.2025 10:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 18:41
Расследования 12.01.2025 18:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 17:51
Расследования 12.01.2025 17:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
12.01.2025 12:59
Расследования 12.01.2025 12:59
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2025 21:07
Расследования 11.01.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.01.2025 13:42
Расследования 11.01.2025 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 19:50
Расследования 10.01.2025 19:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 17:16
Расследования 10.01.2025 17:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 14:38
Расследования 10.01.2025 14:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 13:30
Расследования 10.01.2025 13:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 11:43
Расследования 10.01.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.01.2025 09:19
Расследования 10.01.2025 09:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.01.2025 20:33
Расследования 09.01.2025 20:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:31
УФАС обязало «Газпром газораспределение Волгоград» умерить аппетитыСмотреть фотографии
14:09
Пенсионерка искромсала соседа ножом под Волгоградом, его тело нашли на дорогеСмотреть фотографии
13:34
В новых микрорайонах Волжского обнаружили снарядСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
В Подмосковье вооруженный ножом волгоградец порезал в магазине трех человекСмотреть фотографииCмотреть видео
12:35
Один человек погиб в лобовом столкновении «Лады» и Nissan под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
12:25
«Доложено президенту»: УФСБ и прокуратура раскрыли аферу на 400 млн при строительстве очистных в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:18
Двоих волгоградцев осудили за кражу из банкомата 3,8 млн рублей под Новый годСмотреть фотографии
12:13
Под Волгоградом засняли последствия лобового столкновения на саратовской трассеСмотреть фотографииCмотреть видео
11:46
Бочаров ждет от чиновников личных визитов к ветеранам ВОВСмотреть фотографии
11:39
В Волгограде пресекли наркобизнес несостоявшейся семейной парыСмотреть фотографии
11:19
Ростовчанина, осужденного в Волгограде за страшную смерть супругов, обязали содержать их детейСмотреть фотографии
10:30
Облздрав сообщил о состоянии пострадавших в автокатастрофе под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:13
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
10:08
«Да вас переиграли!»: группа волгоградцев призвала поэтапно отменить пригородные маршруткиСмотреть фотографии
09:57
Чудом все выжили: в Волгограде «ВАЗ» на скорости влетел в гружённую фуруСмотреть фотографии
09:46
Озеленение сквера у Вечного огня в Волгограде началось с ёлокСмотреть фотографии
08:44
Примета на Васильев день предсказала волгоградцам рыбный годСмотреть фотографии
08:12
Самолет из заснеженного Пулково прилетит в Волгоград 13 январяСмотреть фотографии
21:32
В Новоаннинске братья-рыбаки выловили гигантскую щукуСмотреть фотографии
21:09
Волгоградцам показали взятие Царицына Красной армиейСмотреть фотографии
20:20
В Госдуме предложили уточнить понятие «отпуск»Смотреть фотографии
19:30
Синоптики пообещали обильные осадки в начале новой неделиСмотреть фотографии
18:41
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения 11-летнего школьникаСмотреть фотографии
18:10
«Ему везут вкусняшки и витамины»: в Волгограде спасают от одиночества потерявшего хозяина «Хатико»Смотреть фотографии
17:51
Под Волгоградом взяли под стражу проломившего череп подруге рецидивистаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:30
Рейс из Санкт-Петербурга в Волгоград задержала снежная метельСмотреть фотографии
16:56
В ЦПКиО Волгограда появится цветущая оранжерея с попугаямиСмотреть фотографии
16:26
В Российской академии образования поддержали ввод интегральной оценки в школеСмотреть фотографии
15:48
В Волжском разыскивают пятые сутки пенсионерку с зелеными глазамиСмотреть фотографии
15:11
Работника «Водоканала» нашли мёртвым в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 