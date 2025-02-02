Общество

Из Сталинграда стартовал кадетский рейд СК России

Общество 02.02.2025 19:45
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02.02.2025 19:45


Кадетский рейд Следственного комитета России, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, стартовал сегодня, 2 февраля, в день празднования 82-й годовщины разгрома советскими войсками немецко-фашистских захватчиков в Сталинградской битве. Как сообщили V102.RU в ведомстве, о начале акции было объявлено в Волгограде-Сталинграде по решению главы СК России Александра Бастрыкина.

Кадеты СК по примеру тимуровцев будут принимать участие в мероприятиях по оказанию помощи ветеранам Великой Отечественной войны, участникам специальной военной операции и пожилым людям. 

- Ребята по всей стране навестят пациентов госпиталей, приведут в порядок воинские захоронения и мемориалы, встретятся с фронтовиками, - пояснили в СКР.


В город-герой Волгоград, где сегодня проходят торжественные мероприятия, прибыли обучающиеся кадетских корпусов СК России из четырех городов-героев – Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Севастополя, а также города трудовой доблести – Луганска. Почетными гостями мероприятий стали ветераны Великой Отечественной войны, дети военного Сталинграда и бывшие малолетние узники концлагерей.

Кадеты в музее-панораме «Сталинградская битва» посетили выставку «Полководцы Победы», а в Народном музее боевой и трудовой славы тракторозаводцев приняли участие в игре по истории Отечества «Сталинград – ключ к Победе». За время пребывания в городе-герое Волгограде ребята познакомились с его достопримечательностями и прикоснулись к легендарной истории Сталинграда и его защитников.


В преддверии 2 февраля в Волгоградском кадетском корпусе СК России имени Ф.Ф. Слипченко состоялось торжественное построение. Затем в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» был проведен урок мужества «Мы – помним! Мы – гордимся!», в рамках которого присутствующие почтили память воинов-освободителей. Также гости города-героя приняли участие в традиционной акции «Выстрел Памяти» на Мамаевом кургане и других мероприятиях.

Примечательно, что кадеты уже успели навести порядок в парке Нижнего поселка Тракторозаводского района Волгограда. Они приняли участие в Вахте памяти по уборке прилегающей территории к памятнику «Место боев 159-й ударной группы войск 66-й армии 1942 -1943 гг.». 

Фото: Следственный комитет России

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